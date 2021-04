Pakistan-India: coronavirus, premier Khan esprime solidarietà al popolo indiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, ha espresso solidarietà all’India per l’emergenza sanitaria che sta affrontando a causa della nuova grave ondata dell’epidemia di coronavirus. “Voglio esprimere la nostra solidarietà al popolo dell’India che combatte contro una pericolosa ondata di Covid-19. Le nostre preghiere per una rapida ripresa di tutti quelli che soffrono per la pandemia nel nostro vicinato e nel mondo. Dobbiamo combattere insieme questa sfida globale per l’umanità”, ha scritto su Twitter il premier di Islamabad. L’organizzazione filantropica pakistana Edhi Foundation ha offerto aiuto al governo indiano, in particolare mettendo a disposizione 50 ambulanze. Anche il Pakistan è alle prese con la crisi coronavirus: oggi ha registrato 157 decessi, il numero più alto in un giorno dall’inizio dell’epidemia, che ha portato le vittime a 16.999, e 5.908 nuovi casi, che ha fatto salire il totale a 790.016. I pazienti guariti sono 686.488, di cui 4.198 nelle ultime 24 ore, mentre quelli in condizioni critiche sono 4.682. (segue) (Inn)