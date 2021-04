Turchia: ministero Esteri su questione armena, non ci sottometteremo ad alcuna menzogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre vi è attesa per il riconoscimento da parte del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, del “genocidio degli armeni”, il ministero degli Esteri turco ricorda i diplomatici uccisi negli attacchi terroristici condotti dalla militanza armena. “Non abbiamo dimenticato e non dimenticheremo mai i nostri colleghi uccisi dal terrorismo armeno. Lasciateli dormire in pace, non ci sottometteremo ad alcuna menzogna e oppressione”, si legge in una nota del ministero degli Affari esteri che su Twitter ha condiviso la lista con i nomi dei 31 diplomatici turchi uccisi in attacchi condotti da esponenti della diaspora armena. Ieri sera Biden ha informato l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan della sua intenzione di annunciare, domani, il riconoscimento da parte Usa del genocidio armeno, secondo quanto riferito dall’emittente statunitense “Cnn”. I due leader hanno avuto un colloquio telefonico, a proposito del quale – però – la Casa Bianca non ha fatto cenno al dossier armeno. (segue) (Tua)