Regno Unito: lascia incarico Edward Lister, storico collaboratore del premier Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei più stretti collaboratori del premier britannico Boris Johnson, Edward Lister, ha lasciato il suo incarico di inviato speciale del primo ministro nel Golfo. Lo ha reso noto oggi Downing Street, ripresa dall'emittente "Bbc". il barone Udny-Lister aveva prestato servizio anche come capo del personale di Johnson quando quest'ultimo era sindaco di Londra. Quando Johnson è diventato primo ministro nel 2019, Lister è entrato al numero 10 di Downing Street come suo principale consigliere strategico e recentemente aveva assunto la carica di inviato del Golfo. Secondo fonti stampa, in quel ruolo, Lister aveva indagato per conto di Johnson sulla vicenda del mancato acquisto del club calcistico del Newcastle United da parte del fondo sovrano saudita. Il principe ereditario Mohammed bin Salman si sarebbe infatti lamentato che la Premier League stava bloccando un'offerta pubblica di acquisto saudita per il Newcastle. Come ha riferito un portavoce di Downing Street, "il primo ministro è estremamente grato per il servizio dedicato a Lord Lister per molti anni. È stato un servitore eccezionale del Paese, del governo e del primo ministro quando era sindaco di Londra". (Rel)