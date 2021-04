Covid: al via oggi vaccinazioni in centro drive in Valmontone outlet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attivo da questa mattina il centro vaccinale drive in di Valmontone outlet. Il centro, il primo che si svolge esclusivamente in automobile, somministrerà vaccini monodose Johnson&Johnson. L'hub sarebbe dovuto essere attivo dallo scorso lunedì 19 aprile, ma l'inaugurazione è stata rinviata per il blocco del vaccino da parte dell'Ema per le verifiche su alcuni rarissimi eventi avversi. Saranno effettuate oggi circa mille vaccinazioni, ma il centro, a pieno regime, con le dosi disponibili, potrebbe effettuarne fino a 3.000. Hanno partecipato all'inaugurazione del centro l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato e il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito. (Rer)