Vaccino: ordinanza Figliuolo, dosi anche a iscritti Aire e personale diplomatico

- Il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo ha emesso un'ordinanza per estendere la somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2 anche ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), che vivono temporaneamente sul territorio nazionale, ai dipendenti delle Istituzioni dell’Unione europea e i relativi famigliari a carico e al personale delle medesime Istituzioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale, agli agenti diplomatici e il personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e i relativi famigliari a carico che vivono sul territorio nazionale e il personale di enti e organizzazioni internazionali e i relativi famigliari a carico e al personale dei medesimi enti e organizzazioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale. (Rin)