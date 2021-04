Usa-India: Casa Bianca, in corso contatti a vari livelli per aiuto contro emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono vicini all’India nell’emergenza coronavirus e stanno “collaborando con le autorità indiane sia a livello politico sia a livello di esperti per individuare i modi in cui aiutare ad affrontare la crisi”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nella conferenza stampa di ieri. “Abbiamo reso una priorità la cooperazione sui vaccini, anche con i partner Quad, di cui l’India fa parte, e stiamo discutendo della produzione e distribuzione di vaccini in futuro. Abbiamo anche dato quattro miliardi di dollari al Covax”, il programma promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità (Omc), ha spiegato la portavoce. “Dall’inizio della pandemia abbiamo fornito all’India beni di soccorso di emergenza, materiali di consumo medici, formazione per I funzionari sanitari statali e locali, ventilatori polmonari e anche 1,4 miliardi di dollari nell’assistenza sanitaria”, ha proseguito Psaki, “Siamo in contatto con loro a vari livelli su come possiamo aiutare a superare questo periodo”, ha concluso. (segue) (Nys)