Usa-India: Casa Bianca, in corso contatti a vari livelli per aiuto contro emergenza Covid (2)

- Anche Jeffrey Zients, coordinatore della Casa Bianca per la risposta al coronavirus, ha detto che gli Stati Uniti stanno collaborando e che la partnership Quad (Usa, India, Giappone, Australia) “sta fornendo assistenza attraverso i governi”. “L’India è la dimostrazione del rischio che può verificarsi se non si mette la pandemia sotto controllo ovunque. Ecco perché abbiamo fatto il più grande investimento nel programma Covax e siamo impegnati a condividere l’offerta di vaccini. Man mano che la fiducia nell’aumento della nostra offerta cresce esploreremo queste opzioni”, ha dichiarato ancora Zients. Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) e consigliere della presidenza degli Stati Uniti per l’emergenza coronavirus, ha definito quella dell’India una “situazione terribile”. “Hanno una situazione in cui sono cresciute le varianti. Non abbiamo ancora pienamente caratterizzato le varianti e la relazione con la capacità di protezione dei vaccini, ma presumiamo chiaramente che hanno bisogno di vaccini”, ha spiegato in una conferenza stampa. L’immunologo ha aggiunto che i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) stanno lavorando con le autorità sanitarie indiane per fornire sostegno tecnico e assistenza. (segue) (Nys)