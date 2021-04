Usa-India: Casa Bianca, in corso contatti a vari livelli per aiuto contro emergenza Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Maharashtra è stata individuata la cosiddetta variante indiana, identificata come B.1.617, che presenta due mutazioni (E484Q e L425R). A ciò si aggiunge un’ulteriore variante, la B.1.618, emersa nel Bengala Occidentale, che presenta anche una terza mutazione (D614G). Scoperta per la prima volta a ottobre, la B.1.617 ora si trova in circa metà per cento dei campioni sequenziati. I suoi effetti, ovvero se sia più pericolosa per contagiosità, letalità e resistenza ai vaccini, sono ancora in corso di valutazione. In India il sequenziamento è oggetto di un progetto chiamato Insacog (Indian Sars-CoV-2 Genomic Consortia), che raggruppa dieci laboratori. Al primo marzo erano state inviate al database globale Gisaid 2.844 sequenze, di cui 162, pari al sei per cento della variante indiana. La B.1.617 è studiata anche nel Regno Unito, dove è arrivata e risulta presenta in circa l’uno per cento dei campioni sequenziati. (Nys)