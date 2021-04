Russia: possibile raddoppio passaporti rilasciati a residenti Donetsk e Luhansk entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di residenti delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk che hanno ricevuto la cittadinanza russa in modo semplificato potrebbe quasi raddoppiare entro la fine del 2021, fino a un milione di persone. Lo ha affermato il vicepresidente del Comitato della Duma di Stato per gli affari della Csi, l'integrazione e le relazioni eurasiatiche con i compatrioti Viktor Vodolatskij, in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass". "Oggi ci sono 538 mila cittadini russi che vivono nel territorio del Donbass. Secondo le previsioni attuali, entro la fine di quest'anno, fino a un milione di abitanti del Donbass diventeranno cittadini della Federazione Russa", ha detto Vodolatskij. In due abbi sarebbe possibile sviluppare un sistema di chiara interazione tra la Direzione principale per le questioni migratorie del ministero dell'Interno russo e i servizi competenti di Donetsk e Luhansk, per l'elaborazione dei documenti per l'ottenimento della cittadinanza russa. "All'inizio c'erano alcune difficoltà, le persone semplicemente non sapevano e non capivano a chi rivolgersi. Ad oggi tutte le barriere burocratiche sono state rimosse, è in atto un processo molto attivo per l'ottenimento della cittadinanza russa e registriamo progressi in questo ambito", ha detto il deputato della Duma di Stato. (Rum)