Difesa: Mulè, ottima notizia acquisizione del 25,1 per cento di Hensoldt da parte di Leonardo

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha accolto con favore l’acquisizione da parte di Leonardo del 25,1 per cento di Hensoldt, società leader in Germania in campo elettronico. "Ottima notizia l'acquisizione da parte di Leonardo del 25,1 per cento della società leader in Germania in campo elettronico, Hensoldt”, ha dichiarato Mulè in una nota. “Un'operazione – ha proseguito il sottosegretario - che rilancia la cooperazione Italo-tedesca in ambito difesa e sicurezza esaltando la proiezione internazionale di un'azienda italiana che con visione e progettazione di lungo periodo continua ad espandere capacità e know how affermandosi tra i protagonisti del settore a livello mondiale".(Res)