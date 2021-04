Recovery: Abi, mantenere fino al 2023 ecobonus e sismabonus al 110 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli e il direttore generale Giovanni Sabatini chiedono alle Istituzioni italiane che nelle misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza siano contemplate fino al 2023 le misure relative al potenziamento al 110 per cento per l'ecobonus e il sismabonus che rappresentano un determinante incentivo alla ripresa di importanti filiere della nostra economia. "La certezza del diritto, la massima semplicità possibile e la stabilità, almeno fino al 2023, delle misure messe in campo sono fondamentali per consentire di sviluppare adeguati programmi di investimento in questa materia che è intrinsecamente complessa", hanno dichiarato Patuelli e Sabatini.(Rin)