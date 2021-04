Covid: De Chirico (FI), Sala in campagna elettorale, è il primo ad abbassare la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tempo alla Darsena sembra non essersi fermato. A vedere le immagini del delirio collettivo di ieri sera, con ragazzi in balia dei fumi dell'alcool, pare che negli ultimi 14 mesi non sia successo niente. Sulla Darsena nemmeno ieri sera si è vista l'ombra dei controlli". Lo dichiara in una nota Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia. "Senza coprifuoco, soprattutto in previsione dell'estate, nei luoghi della movida ci sarebbe lo tipo di affollamento oggi concentrato in così poche ore?", aggiunge annunciando l'intenzione di inviare una riflessione sul tema al ministro Mariastella Gelmini, "sempre attenta alle vicende milanesi, per improntare una soluzione su scala nazionale". Per De Chirico, l'ingresso in zona gialla "non dovrebbe essere preso come un 'liberi tutti'. Sarà difficile considerando che il sindaco Sala è il primo ad abbassare la guardia, impegnato com'è nel costruirsi un'immagine da influencer, e non intensifica i controlli in città per paura di apparire antipatico e dispotico nei confronti del mondo giovanile a cui cerca di strizzare l'occhio". (com)