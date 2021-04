Germania: Merkel, nuove restrizioni federali "assolutamente necessarie" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, con il coprifuoco notturno, non sarà consentito lasciare il proprio appartamento o proprietà tra le 22:00 e le 5:00. Le eccezioni comprendono emergenze, ragioni di lavoro e salute, cura degli animali o altri motivi importanti. Il jogging e le passeggiate dovrebbero essere consentiti fino a mezzanotte, ma esclusivamente da soli. Un nucleo abitativo potrà incontrare al massimo un esterno, sia in pubblico sia in privato. I minori di 14 anni sono esclusi dal conteggio. La restrizione non si applica agli incontri tra coniugi e partner civili. Fino a 30 persone dovrebbero essere autorizzate a riunirsi per i funerali. Per il commercio, con l'eccezione di alimentari, farmacie, librerie, negozi di fiori e alti esercizi, i clienti potranno accedere esclusivamente su prenotazione e presentando un test per il Covid-19 con esito negativo. Se l'incidenza settimanale dei contagi supera quota 150, sarà consentito soltanto il ritiro della merce ordinata. Per le scuole, qualora tale parametro fosse maggiore di 165, le lezioni in presenza sarebbero sospese con l'introduzione della didattica a distanza. Sono possibili eccezioni per le ultime classi e per gli istituti “con speciali necessità”. (Geb)