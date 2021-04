Roma: in giro a Trastevere minaccia passante con un coltello, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- S.D.S., cittadino romeno di 44 anni, con vari precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trastevere per minacce aggravate, resistenza a Pubblico Ufficiale nonché per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Avvicinati da un giovane proprio nei pressi del commissariato di zona, hanno appreso che un uomo, poco prima, lo aveva minacciato con un coltello tentando di colpirlo senza nessun apparente motivo. I poliziotti, sulle tracce dell'aggressore, sono riusciti a fermarlo in viale Trastevere mentre continuava a brandire il coltello contro i passanti. Bloccato con non poca difficoltà il 44enne, senza fissa dimora, è stato accompagnato negli uffici di polizia. (Rer)