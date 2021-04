Roma: in un circolo privato dopo il coprifuoco a bere e chiacchierare, chiuso per 5 giorni, 15 multati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio e del commissariato Sant'Ippolito, sono intervenuti in via Lanciano per la presenza di un circolo privato rimasto aperto dopo le 22 con la presenza di 15 clienti all'interno. I poliziotti, dopo aver provveduto a sanzionare per violazione della normativa Covid sia il titolare dell'esercizio che i 15 presenti, hanno chiuso provvisoriamente il circolo per 5 giorni. (Rer)