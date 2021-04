Roma: fermato all'una di notte aggredisce gli agenti che lo controllano, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In lungotevere Maresciallo Cadorna, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monte Mario e Prati, hanno arrestato un italiano, C.M. di 56 anni, con vari precedenti di polizia, per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. Fermato durante un posto di controllo all'una di notte, l'uomo, ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente gli agenti minacciandoli. Bloccato, è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato anche sanzionato amministrativamente in quanto trovato a circolare in auto senza comprovata giustificazione oltre l'orario consentito. Uno degli agenti colpiti, ricorso alle cure mediche, ha riportato una prognosi di 5 giorni per trauma contusivo al polso sinistro. (Rer)