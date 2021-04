Covid: Mattia (Pd), apertura centro vaccini drive in Valmontone outlet traguardo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura del drive-in vaccinale del Valmontone Outlet "è un importante traguardo per tutto il territorio e le comunità che potranno usufruire di un servizio efficiente e rapido: grazie al sistema drive-in le operazioni saranno facili e veloci, si partirà con almeno 1.000 somministrazioni al giorno di Johnson&Johnson e i cittadini riceveranno da subito il certificato vaccinale". Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione del Consiglio Regionale del Lazio, in merito alla notizia dell'apertura del Drive-In vaccinale presso il Valmontone Outlet. "Ringrazio ancora l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato, il direttore generale della Asl Roma 5 Giorgio Santonocito, il Comune di Valmontone e tutta l'amministrazione del Valmontone Outlet, in particolare Dws Group e Promos. Grazie a questa preziosa collaborazione - conclude Mattia - è stato possibile offrire un servizio all'avanguardia e innovativo che segna un passo in più verso la vita. L'unica via per uscire dall'emergenza e tornare alla normalità è quella del vaccino. Il Lazio continua a lavorare per garantire il diritto alla salute a tutte le cittadine e tutti i cittadini. Insieme ce la faremo", conclude la nota. (Com)