Roma: Bonanni (FI), su 5G città deve investire risorse Pnrr e abbattere burocrazia

- "L’ammodernamento e il completamento delle reti di comunicazione ad altissima velocità, sia fisse, con le trasmissioni in fibra ottica, sia mobili, con lo sviluppo del 5G, sarà un aspetto sempre più determinante nella competitiva delle grandi città". Lo comunica in una nota Donato Bonanni, responsabile Smart city del coordinamento romano di Forza Italia. "A Roma – prosegue – il cablaggio della fibra ottica è ben lungi dall’essere completo e quello del 5G arriva al 25-30 per cento di copertura. In questi giorni il Governo sta predisponendo il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti pubblici per il periodo 2021-2026. Tra gli obiettivi, c’è lo sviluppo della banda ultralarga e del 5G. Le risorse economiche destinante al finanziamento di queste infrastrutture di reti aumentano da 2,3 a 5,3 miliardi di euro. È evidente – sottolinea – che Roma ne deve approfittare, ma allo stesso tempo deve eliminare la burocrazia che rallenta il processo di realizzazione di tali infrastrutture. Oggi l’iter amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per effettuare un cablaggio rischia di durare fino a 250 giorni", conclude la nota. (Com)