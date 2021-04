Frosinone: incidente stradale su via Prenestina, un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente stradale mortale è avvenuto su via Prenestina in località Amasona, in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione, nello scontro frontale tra due auto una persona ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dagli abitacoli due conducenti: purtroppo uno era già deceduto, mentre l'altro, ferito seriamente, è stato trasportato dal personale del 118 al più vicino ospedale. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilevamenti. (Rer)