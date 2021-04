Recovery: sindacati, no a norme che stravolgono regole porti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre - spiegano Malorgio, Pellecchia e Tarlazzi - l'azzeramento della norma di cui al comma 7 dell'articolo 18 della legge 84/94 porta al superamento del divieto di monopolio nei porti. Il cumulo delle concessioni non può essere un tema che si affronta tra pochi intimi senza alcun confronto preventivo con le parti sociali chiamate poi a dirimere le evidenti ricadute derivanti da questa ulteriore forzatura. Tutto questo non è competitività ma un danno ad una parte significativa dell'economia del Paese alla quale siamo pronti ad opporci immediatamente con tutti gli strumenti a nostra disposizione". (Com)