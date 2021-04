Commercio: Campidoglio, ok linee indirizzo e norme transitorie per licenze ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina ha approvato una memoria che recepisce il parere formulato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito al rinnovo delle concessioni di posteggio su area pubblica scadute lo scorso 31 dicembre 2020. Lo rende noto il Campidoglio. "Con questo atto formale - si legge in una nota - la Giunta dà mandato alle strutture amministrative competenti, coordinate dalla direzione generale, di predisporre le procedure di selezione a evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni. Allo stesso tempo, nelle more dell'espletamento dei bandi, viene garantito agli operatori il temporaneo esercizio delle attività commerciali sul suolo pubblico". (segue) (Com)