Commercio: Campidoglio, ok linee indirizzo e norme transitorie per licenze ambulanti (2)

- "Abbiamo dato mandato alla Polizia di Roma Capitale di verificare le postazioni commerciali oggetto delle selezioni pubbliche, agli uffici competenti di predisporre le planimetrie eventualmente necessarie e di diramare verso tutte le strutture amministrative coinvolte specifica circolare operativa per declinare le singole fasi del procedimento ad evidenza pubblica - spiega l'assessore allo sviluppo economico, turismo e lavoro Andrea Coia -. Per quanto riguarda i mercati rionali, le edicole e i chioschi, l'Amministrazione riconosce che essi costituiscono un patrimonio di Roma Capitale tradizionalmente dedicato all'approvvigionamento di beni e servizi primari per la cittadinanza e, nello stesso tempo, rappresentano luoghi di incontro e centri di aggregazione, svolgendo quindi anche una funzione sociale ed un servizio di pubblica utilità. Nei relativi bandi di gara saranno dunque previsti specifici elementi premianti volti alla valorizzazione massima del requisito dell'anzianità e professionalità acquisita, degli investimenti fatti dagli operatori nonché di ogni altro criterio o elemento idoneo a valorizzare l'attività commerciale meritoriamente esercitata dagli attuali concessionari, sempre nel rispetto del principio di libera concorrenza e non discriminazione", conclude Coia. (Com)