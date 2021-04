Covid: Meloni, garante privacy boccia "certificazioni verdi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il garante per la privacy “boccia le cosiddette ‘certificazioni verdi’ introdotte dal governo Draghi e critica duramente il decreto riaperture, che non rappresenta una base normativa idonea e presenta gravi criticità sul trattamento e la protezione dei dati personali dei cittadini”. Lo scrive, in una nota, la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "È l'ennesima falla di un decreto inaccettabile, che calpesta le più elementari libertà degli italiani e che Fratelli d'Italia contrasterà con forza in Parlamento e non solo", aggiunge.(Com)