Roma: Celli (RtR), punti verdi infanzia dimenticati da Raggi

- "Abbiamo chiesto un consiglio straordinario oggi sugli spettacoli viaggianti e i punti verdi infanzia per le difficoltà che sta incontrando l'intero settore, dimenticato dall'amministrazione Raggi". Lo dichiara in una nota la capogruppo in Campidoglio della lista civica RtR, Svetlana Celli. "Alcuni di questi luoghi li abbiamo frequentati da bambini o più recentemente con i nostri figli e sappiamo che molto spesso si tratta di piccole aziende a conduzione familiare. La delibera 107 del 2020, approvata in Assemblea Capitolina, era finalizzata a regolarizzare il settore e individuava nel dipartimento Ambiente l'ufficio che avrebbe dovuto coordinare le diverse competenze diffuse nell'Amministrazione - aggiunge Celli -. Ad oggi però la delibera, che pure ha cercato di porre ordine, è ferma. Al grave e incomprensibile stallo, appesantito dalle difficoltà dovute alla pandemia, si sono aggiunti i danni provocati dalla sospensione di alcune attività, decisa unilateralmente dall'Amministrazione, anche andando contro le linee della stessa delibera. In Aula, insieme ad altri colleghi, ho presentato un ordine del giorno per chiedere alla Sindaca e alla Giunta di attuare quanto prima quella delibera, anche facendo ricorso ai poteri sostitutivi che consentano di rilasciare le autorizzazioni e riaprire così le attività ancora chiuse. Il rischio, altrimenti, è anche quello di esporre l'Amministrazione a risarcimenti futuri. Nel documento, oltre a velocizzare le pratiche, si chiedeva anche di sospendere la Cosap per le annualità 2020 e 2021, come previsto per le attività commerciali di RomaCapitale. Purtroppo la maggioranza ha deciso di bocciarlo, senza riuscire però ad approvare il proprio documento. Il consiglio si è chiuso, infatti, con la caduta del numero legale: ennesima figuraccia di una maggioranza ormai al capolinea, che anche in questa occasione lascia i lavoratori senza risposte", conclude Celli.(Com)