Roma 2021: Pedica (Cdem), rinnovamento passa per candidato serio

- "Roma è la Capitale d'Italia e dopo cinque anni di amministrazione Raggi, abbiamo il dovere di dare alla città eterna un sindaco che sia all'altezza della situazione. Ecco perché le primarie devono essere una competizione tra candidati forti e credibili. Ma se a farle sono candidati che non sono conosciuti neanche nel loro condominio è una presa in giro. Devono scendere in campo i big". E' quanto afferma Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem). "Ha ragione Calenda, serve un candidato credibile, che sia svincolato dai ras del partito e libero di lavorare senza la paura di fare la fine di Marino – aggiunge -. Il Pd rifletta, altrimenti suggerisco all'amico Calenda di fare come fece De Magistris quando al primo mandato vinse senza allearsi con il Pd ma facendo un'alleanza con tutti i cittadini".(Com)