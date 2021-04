Roma: Fd'I, su centro carni da giunta Raggi solo chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina straordinaria di oggi sul centro carni "ha evidenziato in modo chiaro che la Giunta Raggi su questo tema ha letteralmente dato i numeri con le continue ed onerose perizie sul valore del compendio immobiliare e con le riunione semi-carbonare della cabina di regia che sono state precluse agli organismi legittimi come assemblea capitolina e commissioni". E' quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio ed i consiglieri comunali Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista "Con Giorgia". "Oggi sono stati respinti due nostri documenti che in modo chiaro chiedevano la difesa e la riqualificazione del centro carni come presidio pubblico sulla sicurezza alimentare - continua la nota di Fd'I -. Non permetteremo in alcun modo operazioni che nascondano dietro la genetica destinazione di hub logistico magari le mire di grandi aziende che non sarebbero compatibili con l'attuale destinazione e configurerebbero l'ipotesi di una clamorosa svendita".(Com)