Lazio: Ghera (Fd'I), Zingaretti permetta a ristoranti, bar, teatri e cinema di lavorare

- "Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti si attivi per far lavorare ristoranti, bar e teatri oltre l'orario delle 22". Lo dichiara, in una nota, Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "Solo in questo modo si andrebbe incontro in modo concreto alle esigenze dei ristoratori e di tutte quelle attività fino a oggi penalizzate dalla pandemia e si potrebbe porre un rimedio alle scriteriate scelte del governo che ha sì consentito di cenare in un ristorante o di assistere a uno spettacolo di sera, ma tenendo invariato il coprifuoco - aggiunge Ghera -. Oggi se ne è accorto anche il Governatore della Campania che é dello stesso partito, il Pd, chissà quando sarà la volta del Presidente del Lazio". (Com)