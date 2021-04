Scuola: assessore Lazio, continua progetto per salvaguardare salute studenti e insegnati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio continua il progetto "Scuola sicura". "Come Regione abbiamo messo in atto ogni azione utile per salvaguardare la salute di studenti e insegnati e favorire le attività in presenza. A oggi tutti i docenti prenotati hanno ricevuto la prima dosi di vaccino è nei 130 drive-in del Lazio possono recarsi tutti gli studenti e insegnanti per i tamponi gratuiti". Lo dichiara in una nota Claudio Di Berardino, assessore al lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio. "Corposi anche gli investimenti da inizio pandemia per potenziare il trasporto pubblico, specialmente negli orari di ingresso e uscita degli studenti: 52,5 milioni di euro estendendo il trasferimento dal Governo, pari a 33 milioni - aggiunge l'assessore -. Questo è il nostro progetto scuola sicura, sul quale abbiamo lavorato sodo perché la scuola è sempre stata una priorità. È a fronte del lavoro fin qui svolto la Regione Lazio applicherà le indicazioni del Governo. Questo significa continuare a impegnarsi per garantire una scuola sempre più sicura e più inclusiva".(Com)