Roma: Municipio VIII, nasce Biblio porto, nuovo punto biblioteche Ostiense

- Nella giornata mondiale del libro apre "Biblio porto", un nuovo punto Biblioteca nel quartiere Ostiense a via del Porto Fluviale 35 negli splendidi spazi di Industrie Fluviali. "Dopo poco più di due anni questo è il terzo 'porto culturale' che apriamo con Biblioteche di Roma: dopo Biblioteca Arcipelago e la Biblioteca Civica l'Approdo, a Biblio porto firmiamo un patto di comunità per aprire alla connessione di servizi pubblici all'interno degli spazi delle imprese collaborative del territorio". Lo scrive su Facebook il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "In attesa della sede che verrà nel complesso degli ex Mercati Generali, torna l'istituzione Biblioteche a Ostiense dopo una lunga attesa - aggiunge Ciaccheri -. Voglio ringraziare Francesca Vetrugno per aver curato assieme alla direttrice di Biblioteche di Roma Maria Rosaria Senofonte e alla Presidente di Industrie Fluviali Maria Teresa Diodati, la realizzazione di un patto strategico per il territorio e un nuovo capitolo per disegnare davvero un distretto collaborativo a Ostiense". (Com)