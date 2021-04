© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE- L'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi Daniele Frongia interviene alla prima giornata del Campionato Italiano Calcio Amputati 2021. Centro sportivo Dabliu Eur - Viale Egeo 98, Roma. (ore 15)VARIE- Retake solidale a Colle Oppio organizzato dal Gruppo RetakeRoma Monti Colle Oppio. Subito prima dell'avvio delle operazioni di pulizia del Parco, la presidente del Municipio I Sabrina Alfonsi e la presidente di Retake Roma Francesca Elisa Leonelli firmeranno un protocollo di collaborazione per l'attuazione di un progetto finalizzato al risanamento del reticolo di scalinate che dal Colosseo e da via Labicana salgono verso Colle Oppio, che si trovano in stato di avanzato degrado e sono luoghi di grande insicurezza. Appuntamento presso l'ingresso al Parco vicino alla sede della mensa Caritas. (ore 10)(Rer)