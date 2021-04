Cultura: Mollicone (Fd'I), scade Fus ma bilancio preventivo Teatro Roma non approvato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è il termine ultimo per presentare richiesta per il Fus, da parte di teatri nazionali, "e a quanto risulta dalle convocazioni e dagli atti non è stato ancora approvato il bilancio preventivo del Teatro di Roma, requisito essenziale per presentare la richiesta del Fus". Lo afferma in una nota Federico Mollicone, il capogruppo di Fratelli d'italia in commissione cultura ed editoria della Camera, responsabile innovazione del partito. "Allo stato attuale, essendo convocata per il 29 aprile, l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio, che risulta avere importanti criticità, denunciamo l'assoluta incapacità e inadeguatezza dei vertici del Teatro di Roma e chiediamo il commissariamento - aggiunge Mollicone -. Bisogna assicurare una gestione capace, trasparente ed artisticamente valida, ad uno dei più bei teatri nazionali d'Italia".(Com)