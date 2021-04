Armenia: dipartimento di Stato Usa, domani annuncio riconoscimento genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha confermato in una nota ufficiale che domani gli Stati Uniti annunceranno il riconoscimento del genocidio degli armeni. La notizia arriva dopo che indiscrezioni di stampa, in modo particolare quelle pubblicate dal “New York Times”, avevano fatto sapere che il presidente Usa, Joe Biden, ha intenzione di annunciare questa mossa in occasione del 106esimo anniversario in cui si commemora l'inizio dello sterminio del popolo armeno, riconosciuto da 29 paesi nel mondo. L'amministrazione presidenziale degli Stati Uniti può aiutare l’Armenia nel processo di riconoscimento del genocidio armeno, si legge in una lettera che la Casa Bianca ha inviato martedì 20 aprile in risposta al messaggio, scritto da un gruppo di storici armeni al governo statunitense otto giorni prima, con la richiesta di riconoscimento del genocidio armeno da parte Usa. Lo ha riferito Ashot Melkonyan, il direttore dell'Istituto di storia dell'Accademia nazionale delle scienze dell'Armenia, che ha reso noto il contenuto della lettera durante una tavola rotonda sul genocidio armeno. Nella lettera, l'amministrazione presidenziale ha ringraziato gli storici armeni per le informazioni fornite e ha manifestato interesse nel comunicare con loro. "Il nostro Paese sta affrontando numerose sfide, e le vostre lettere ci aiutano a capire meglio come l'amministrazione Biden può esservi utile. Studieremo attentamente la lettera e cercheremo di procedere", si legge nella lettera.(Nys)