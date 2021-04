Roma: Mipaaf, trasmesso schema decreto contro cocciniglia tartaruga per tutela pini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato predisposto dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali lo schema di decreto ministeriale relativo alle misure fitosanitarie di emergenza per il contrasto della Toumeyella parvicornis, la cosiddetta cocciniglia tartaruga, condiviso ed approvato dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 25 febbraio 2021. Lo comunica in una nota il Mipaaf. "Questo parassita di origine nordamericana attacca i pini e rischia di mettere in pericolo il patrimonio verde delle città italiane. In particolare, dal 2015, anno in cui è stato rinvenuto il primo focolaio in Campania, ha attaccato progressivamente i pini delle città campane e laziali - si legge in un nota -. Per evitare il diffondersi dell’organismo in tutta Italia e tutelare, in particolare, i pini di Roma e il loro valore paesaggistico, il Comitato Fitosanitario Nazionale dal mese di luglio 2020 ha predisposto una serie di attività, a partire dallo studio di questo organismo e dei suoi meccanismi riproduttivi, che hanno permesso di identificare le prime misure di contrasto. Lo schema di decreto, trasmesso oggi in Conferenza Stato – Regioni, prevede la realizzazione di indagini su tutto il territorio nazionale, l’uso di una specifica Applicazione per le segnalazioni della cittadinanza, nonché le misure fitosanitarie di intervento nelle aree con presenza del fitofago. Queste misure seguono quelle già previste dalle specifiche Linee guida in materia e nel loro insieme consentono di individuare le misure fitosanitarie più appropriate per l’eradicazione della Cocciniglia tartaruga, le sostanze attive dotate di potenziale efficacia contro il coccide e i possibili agenti di controllo biologico", conclude la nota.(Com)