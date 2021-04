Lazio: Cisl, incontro con assessore transizione ecologica su Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro che Cisl Lazio e Cisl Roma Capitale Rieti hanno avuto oggi con l'assessora regionale alla Transizione ecologica ed alla trasformazione digitale Roberta Lombardi, "si sono affrontati i temi e le questioni territoriali che direttamente o indirettamente rientrano nelle deleghe della transizione ecologica e della trasformazione digitale". Lo fanno sapere Enrico Coppotelli e Carlo Costantini, segretari generali della Cisl del Lazio e della Cisl Roma Capitale Rieti. "La complessa situazione di Civitavecchia è stata il primo e forse più corposo argomento di confronto, avendo alla base due differenti problematiche che fanno capo alla medesima necessità di una svolta verde: la centrale elettrica e il porto - si legge nella nota dei sindacalisti -. Per quanto riguarda la centrale, l'impulso per la svolta energetica dovrebbe partire da una modernizzazione della rete elettrica e da incentivi che permettano una transizione sempre più consistente verso la scelta di energie rinnovabili. Parlando invece del porto, è stata evidenziata la necessità di rivalorizzarlo in chiave green rendendolo un polo attrattivo a vocazione commerciale oltre che turistica, un bene comune che possa essere il fiore all'occhiello della città. Gli interventi su questi due pilastri dell'economia civitavecchiese avrebbero il duplice effetto di far transitare la città verso una maggiore sostenibilità e di creare nuovi fonti di occupazione con i cosiddetti lavori green che ne deriverebbero". (segue) (Com)