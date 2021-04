Lazio: Cisl, incontro con assessore transizione ecologica su Civitavecchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio i lavori green, sono stati il secondo tema affrontato. "In una situazione come quella attuale - continuano i segretari - la possibilità di incrementare i posti di lavoro sul territorio adottando politiche di avanguardia in ambito ecologico e digitale è un'attrattiva da non sottovalutare, ma anzi da porre in evidenza. Sono questi i lavori di qualità del future, su cui bisogna puntare e investire". Sempre in tema di investimenti green, "una delle priorità emerse è l'efficientamento delle infrastrutture: la rete idrica, la rete elettrica, l'adeguamento e l'efficientamento energetico dell'intero patrimonio pubblico". Infine, è stato affrontato il tema della digitalizzazione e della necessità "di portare la Regione Lazio al passo con gli standard nazionali ed europei. Come emerso in pandemia - spiegano i sindacalisti -, con la Dad e il forte incremento dello smartworking, la regione ha ancora molto lavoro da fare per garantire a tutti i cittadini pari strumenti digitali, ma anche e soprattutto per portare la Pubblica Amministrazione al passo con i tempi. Il gap tecnologico e digitale può e deve essere superato quanto prima". "Abbiamo, infine condiviso, concludono i due segretari, come sia necessario investire sui nuovi lavori di qualità che un diverso modello di sviluppo permette di attuare, garantendo la necessaria formazione continua. I fondi europei mettono a disposizione risorse per progetti che vanno esattamente nella direzione auspicata da tutte le parti sociali presenti al confronto. Perdere un occasione del genere sarebbe da irresponsabili", conclude la nota. (Com)