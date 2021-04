Usa-Turchia: colloquio Biden-Erdogan, focus su summit Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo della Turchia, Recepp Tayyip Erdogan. Lo ha reso noto la Casa Bianca. Si tratta della prima interlocuzione diretta tra i due leader da quando Biden si è insediato alla presidenza Usa il 20 gennaio scorso. L’inquilino della Casa Bianca ha “espresso il suo interesse per un costruttivo rapporto bilaterale con aree di cooperazione allargate e una gestione efficace dei disaccordi”, si legge nella nota ufficiale. Biden ed Erdogan hanno concordato di incontrarsi a margine del vertice Nato in programma per il mese di giugno con l’obiettivo di intavolare una conversazione più ampia sulle relazioni tra Usa e Turchia. Il colloquio tra i due leader arriva alla vigilia dell’atteso annuncio del riconoscimento da parte statunitense del genocidio armeno, come confermato anche dal dipartimento di Stato.(Nys)