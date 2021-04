Cimiteri: Campidoglio in soccorso di Ama per accelerare pratiche cremazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento dei sevizi delegati di Roma Capitale a partire dal 26 aprile, in considerazione dello straordinario carico di lavoro che grava in questo periodo su Ama per quanto riguarda la gestione dei servizi cimiteriali, prenderà direttamente in carico la gestione delle pratiche di cremazione fuori impianto e di affidamento delle ceneri. A partire da lunedì prossimo, le relative istanze dovranno essere presentate da lunedì a venerdì presso gli sportelli del Dipartimento, situati in via Petroselli 50. Le azioni messe in campo dal Dipartimento dei Servizi Delegati sono state calibrate sulla base delle richieste formulate da Ama nella sua qualità di gestore del servizio, e se i volumi dovessero variare si procederà a eventuali modifiche. (Com)