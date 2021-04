Lazio: Uil, necessario investire in energie rinnovabili e digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve investire in energie rinnovabili e digitalizzazione. Lo scrive in una nota la Uil Lazio. "Da tempo ormai la Uil Lazio ha manifestato la necessità di investire nel fotovoltaico, nell'eolico offshore, nell'idrogeno verde, disincentivando l'uso di combustili fossili, in linea tra l'altro con le politiche europee. E questa richiesta è stata espressa stamattina anche all'assessora regionale alla transizione ecologica ed alla trasformazione digitale, Roberta Lombardi, con cui ci siamo confrontati sia in merito alla centrale di Civitavecchia sia sul tema dei rifiuti e dell'acqua, emergenze del nostro territorio. Sul fronte dell'ammodernamento della nostra regione - prosegue la Uil - un tema fondamentale è quello della digitalizzazione che vede il Lazio molto indietro soprattutto per quanto riguarda l'informatizzazione delle istituzioni pubbliche non per mancanza di competenza dei lavoratori della PA ma per non aver investito in questo settore. Inoltre abbiamo condiviso la decisione di costruire un percorso comune - prosegue la nota - per guardare con convinzione alle rinnovabili e per sperimentare nuove strade che indirizzino lo sviluppo verso soluzioni alternative all'uso delle fonti per la produzione di energia superando i modelli anacronistici sperimentati finora. Ciò comporta la necessità di una revisione sia del Piano Energetico Regionale sia del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec). Infine - conclude la Uil - abbiamo condiviso l'importanza della formazione continua e quella di utilizzare le risorse provenienti dai fondi europei che ci auguriamo vadano nella direzione auspicata".(Com)