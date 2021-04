Lazio: Cgil, con Regione iniziato confronto su transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è svolto il primo confronto tra Cgil, Cisl e Uil e l’assessora regionale alla Transizione ecologica e alla trasformazione digitale Roberta Lombardi, che in mattinata aveva già incontrato i sindacati, le parti sociali e le istituzioni del territorio di Civitavecchia. "Ormai da oltre un anno la Cgil territoriale manifesta la propria contrarietà alla riconversione a gas della centrale a carbone di Torre Valdaliga Nord, confrontandoci con tecnici ed esperti di spessore nel settore energetico, politica e associazioni territoriali per la costruzione di piattaforme alternative ai combustibili fossili. Finalmente anche la Regione Lazio ha iniziato un confronto approfondito sulla transizione energetica, sul Green new deal e sullo sviluppo dei Green jobs". Lo scrive, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio e la Cgil di Roma nord Civitavecchia Viterbo. "Abbiamo condiviso la decisione di costruire un percorso molto ambizioso per guardare con convinzione alle rinnovabili e per sperimentare nuove strade che indirizzino lo sviluppo verso modelli alternativi a quelli, ormai obsoleti e superati, individuati fino a ora - si legge nella nota -. Ciò richiede una revisione del Piano Energetico Regionale e una profonda revisione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pmiec)". (segue) (Com)