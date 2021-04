Lazio: Cgil, con Regione iniziato confronto su transizione ecologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore Lombardi ha ribadito "la contrarietà della Regione alla conversione a gas della centrale Tvn di Civitavecchia, condividendo - riferisce il sindacato - le nostre critiche al progetto in quanto non produce lavoro di qualità e non è sostenibile per quel territorio già tartassato da anni. Su questo punto si è convenuto di riprendere il confronto con il Governo con lo scopo, tra l’altro, di invertire la tendenza e di proporre sul territorio la creazione di un distretto delle energie rinnovabili e dell’economia circolare e la riconversione delle aziende verso la produzione e la commercializzazione di tecnologie innovative. Non vogliamo investimenti in tecnologie ormai al tramonto se non già superate. Abbiamo condiviso come sia necessario investire sui nuovi lavori di qualità che un diverso modello di sviluppo permette di attuare, garantendo la necessaria formazione continua.I fondi europei mettono a disposizione risorse per progetti che vanno esattamente nella direzione auspicata da tutte le parti sociali presenti al confronto: Il momento è adesso. Sarebbe da irresponsabili perdere questa occasione", conclude la Cgil. (Com)