Usa: Biden in Georgia settimana prossima per cento giorni da insediamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà in Georgia giovedì 29 aprile in occasione dei suoi primi cento giorni di mandato. Lo ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Il capo dello Stato, accompagnato dalla First lady Jill Biden, parteciperà a un raduno automobilistico ad Atlanta e metterà in risalto i risultati ottenuti dalla sua amministrazione nei primi cento giorni di mandato. La scelta della Georgia ha un significato simbolico rilevante, dal momento che lo Stato si è ritrovato al centro della disputa sui risultati delle presidenziali del 3 novembre scorso, durante le quali Biden ha battuto il presidente uscente Donald Trump. Il mese scorso, il governatore della Georgia Brian Kemp ha firmato una legge duramente criticata dalla Casa Bianca e dai Democratici come restrittiva e razzista. Sempre il mese scorso, il presidente ha annunciato che il dipartimento di Giustizia sta "dando un'occhiata" alla nuova legge, mentre società con sede ad Atlanta come Delta Air Lines e Coca-Cola, così come dozzine di altre grandi imprese, hanno condannato l’iniziativa di legge. (segue) (Nys)