Usa: Biden in Georgia settimana prossima per cento giorni da insediamento (2)

- La Georgia si è rivelata uno Stato cruciale per la vittoria di Biden alle presidenziali e per il consolidamento del Partito democratico al Congresso, soprattutto dopo che due ballottaggi per il Senato hanno consegnato ai Dem la maggioranza della Camera alta con l’elezione di Raphael Warnock e Jon Ossoff. Biden si è recato ad Atlanta già nel mese di marzo, una visita inizialmente pianificata per mettere in luce l’approvazione del suo pacchetto di aiuti anti-Covid da 1.900 miliardi di dollari. In quell’occasione, Biden ha tenuto un discorso ad Atlanta in cui denunciava i crimini d'odio contro gli asiatici, a seguito di una serie sparatorie mortali in centri massaggi gestiti da asiatici proprio in questa zona. Biden avrebbe dovuto partecipare a un evento politico durante il suo viaggio di marzo in Georgia, annullato proprio a causa delle sparatorie. (Nys)