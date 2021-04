Trasporti: in corso sciopero a Roma, ecco situazione sulla rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso lo sciopero del trasporto pubblico che si concluderà al termine del servizio. Lo comunica in una nota Roma servizi per la mobilità. In particolare, la situazione sulla rete vede le metro A e metro B/B1 regolare, mentre la metro C chiusa. Per quanto riguarda le ferrovie: Roma-Lido attiva con forte riduzioni di corse, Roma-Viterbo servizio metropolitano regolare, Roma-Viterbo servizio regionale regolare, Termini-Centocelle chiusa. Infine, per bus e tram possibili cancellazioni di linee/soppressioni di corse. (Rer)