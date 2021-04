Bolivia-Cina: governo celebra ripresa legami commerciali ed esportazione di litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha celebrato la ripresa e il rafforzamento dei legami commerciali e della cooperazione con la Cina soprattutto in materia di industrializzazione del litio. "La nostra azienda Yacimientos de Litio Bolivianos (Ylb) ha venduto 530 tonnellate di carbonato di litio alla cinese Ganfeng Lithium, una delle più grandi produttrici a livello mondiale, con un ingresso per la Bolivia di 24 milioni di Bs (3 milioni di euro circa)", ha scritto oggi Arce in un messaggio sui suoi profili social. "Stiamo rafforzando i legami commerciali e la cooperazione bilaterale con le principali economie mondiali e accogliamo con favore l'interesse della Cina ad unirsi a noi nell'industrializzazione del litio, nel quadro del rispetto della sovranità dei popoli", ha quindi proseguito il presidente boliviano. Ylb è una società interamente statale creata nel 2017, ed attualmente produce cloruro di litio, solfato di litio, idrossido di litio, carbonato di litio, cloruro di potassio, nitrato di potassio, solfato di potassio, nonché sali derivati e intermedi. (segue) (Brb)