Armenia: “Cnn”, Biden annuncia a Erdogan intenzione riconoscimento genocidio

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha informato l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan della sua intenzione di annunciare, domani, il riconoscimento da parte Usa del genocidio armeno. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, citando una fonte a conoscenza della faccenda. I due leader hanno avuto oggi un colloquio telefonico, a proposito del quale – però – la Casa Bianca non ha fatto cenno al dossier armeno. Secondo la nota ufficiale, Biden ha “espresso il suo interesse per un costruttivo rapporto bilaterale con aree di cooperazione allargate e una gestione efficace dei disaccordi”, si legge nella nota ufficiale. Biden ed Erdogan hanno concordato di incontrarsi a margine del vertice Nato in programma per il mese di giugno con l’obiettivo di intavolare una conversazione più ampia sulle relazioni tra Usa e Turchia. Il colloquio tra i due leader arriva alla vigilia dell’atteso annuncio del riconoscimento da parte statunitense del genocidio armeno, come confermato anche dal dipartimento di Stato. La notizia arriva dopo che indiscrezioni di stampa, in modo particolare quelle pubblicate dal “New York Times”, avevano fatto sapere che il presidente Usa ha intenzione di annunciare questa mossa in occasione del 106esimo anniversario in cui si commemora l'inizio dello sterminio del popolo armeno, riconosciuto da 29 paesi nel mondo.(Nys)