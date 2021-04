Usa: Cdc chiedono di porre fine a sospensione vaccino Johnson & Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato consultivo per le immunizzazioni dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha raccomandato agli Stati Uniti di riprendere la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson contro il Covid-19, assicurando che i benefici superano nettamente i fattori di rischio. Lo riferisce la stampa Usa. La raccomandazione, che è stata adottata con dieci voti a favore, quattro contrari e un'astensione, aprirà la strada ai regolatori statunitensi per revocare già questo fine settimana la sospensione delle somministrazioni. Il comitato, un gruppo esterno di esperti che ha il compito di consigliare i Cdc, ha deciso la scorsa settimana di posticipare la propria decisione sul vaccino, mentre i funzionari hanno continuato a indagare sui casi di sei donne, di età compresa tra 18 e 48 anni, che hanno sviluppato trombosi a circa due settimane dall’inoculazione del vaccino J&J. A seguito di tali eventi, il 13 aprile scorso la Food and Drug Administration (Fda) – l’agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici - ha chiesto agli Stati di sospendere temporaneamente l'uso del preparato in questione in via precauzionale.(Nys)