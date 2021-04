Usa: caso Floyd, pena per ex agente Chauvin sarà annunciata il 16 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pena comminata all’ex agente statunitense Derek Chauvin, giudicato colpevole dell’omicidio dell’afroamericano George Floyd, sarà resa nota il 16 giugno prossimo. Lo riferisce l’emittente “Cnbc”, precisando che il giudice incaricato di presiedere il processo annuncerà in quella data la decisione sulla pena che Chauvin dovrà scontare. L’ex agente del dipartimento di Minneapolis si trova attualmente in isolamento per motivi di sicurezza, dopo che il tribunale lo ha giudicato colpevole dell’omicidio di Floyd. Chauvin è in un'ala del carcere di Stillwall, a 40 chilometri da Minneapolis. L'ex agente era in libertà su cauzione ma il giudice Peter Cahill ha annullato il provvedimento dopo la condanna. Nella sua nuova condizione di isolamento Chauvin attenderà il mese di giugno, quando si saprà a quanto ammonta la sua condanna. L’ex agente è stato giudicato colpevole per tutti e tre i capi di accusa nel processo a suo carico per l’uccisione di Floyd: omicidio colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale e omicidio di terzo grado. Non ha convinto la tesi della difesa, secondo la quale Floyd sarebbe morto non perché Chauvin gli ha puntato un ginocchio sul collo per più di nove minuti, ma per problemi cardiaci e per aver assunto diverse sostanze stupefacenti.(Nys)