Usa: Fda pone fine a sospensione vaccino anti-Covid Johnson & Johnson

- Le autorità sanitarie statunitensi hanno revocato la sospensione del vaccino contro il Covid-19 elaborato dalla casa farmaceutica Johnson & Johnson, offrendo ai funzionari statali e locali il sostegno necessario per distribuirne le dosi. Lo riferisce l’emittente “Cnbc”, citando una nota della Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia statunitense che regola i prodotti sanitari e farmaceutici. L'annuncio arriva dopo che il Comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), ha raccomandato l’utilizzo del preparato J&J, assicurando che i benefici dell’antidoto superano di gran lunga i fattori di rischio. I membri del comitato consultivo non hanno raccomandato alle autorità statunitensi di limitare l'uso del vaccino J&J in base all'età o al sesso, ma hanno invece proposto che la Fda consideri l’ipotesi di aggiungere un'etichetta di avvertenza per le donne di età inferiore ai 50 anni. Il comitato, un gruppo esterno di esperti che ha il compito di consigliare i Cdc, ha deciso la scorsa settimana di posticipare la propria decisione sul vaccino, mentre le autorità sanitarie indagavano sui casi di sei donne, di età compresa tra 18 e 48 anni, che hanno sviluppato episodi di trombosi a circa due settimane dall’inoculazione del vaccino J&J. A seguito di tali eventi, il 13 aprile scorso la Fda ha chiesto agli Stati di sospendere temporaneamente l'uso del preparato in questione in via precauzionale.(Nys)