Business news: Paesi Bassi, banca Abn Amro paga multa di 480 milioni per chiudere indagine riciclaggio denaro

- La banca olandese Abn Amro ha annunciato che pagherà una multa di 480 milioni di euro per chiudere un'indagine penale sul riciclaggio di denaro nei Paesi Bassi. La multa è il risultato di un accordo con i pubblici ministeri olandesi che nel 2019 hanno affermato che Abn Amro, uno dei tre istituti di credito più importanti nei Paesi Bassi, non aveva rilevato per anni il riciclaggio di denaro e altre attività criminali da parte dei suoi clienti. (Beb)