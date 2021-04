Business news: Artico, governo russo approva piano attuazione strategia sviluppo regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo ha approvato un piano d'azione per l'attuazione della strategia di sviluppo dell'Artico. È quanto si legge sul sito web del Consiglio dei ministri. La parte principale del programma sarà completata nel periodo 2021-22. In totale, il piano contiene 268 progetti, fra cui il rinnovo della flotta rompighiaccio e lo sviluppo di una base di ricerca, che tuttavia sono attività pensate per un orizzonte più lontano. Il programma prevede anche il miglioramento di standard di vita e di assistenza medica per i residenti dell'estremo nord, la garanzia delle forniture di merci in aree remote, standard per lo sviluppo dell'ambiente urbano. (Rum)